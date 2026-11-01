به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی نیکبخت، مجری برنامه‌های بنیاد علوی در استان از امضای ۱۱ تفاهم‌نامه همکاری با ارزشی بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های حمایتی و توسعه‌ای در این استان خبر داد.

وی اظهار کرد: آیین شکرانه طرح‌های مردم‌محور و امضای این تفاهم‌نامه‌ها با حضور مسئولان ارشد بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی برگزار شد و طی آن، ظرفیت‌های همکاری مشترک برای پیشبرد برنامه‌های حمایتی و توسعه‌ای استان مورد بررسی قرار گرفت.

مجری برنامه‌های بنیاد علوی در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش رایزنی‌ها و مذاکرات انجام‌شده میان مسئولان استانی و بنیاد علوی در نهایی شدن این تفاهم‌نامه‌ها، گفت: بر اساس توافق‌های صورت‌گرفته، ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به‌عنوان سهم مشارکت در اجرای این طرح‌ها اختصاص می‌یابد.

نیکبخت افزود: بنیاد علوی نیز در چارچوب توافق‌های انجام‌شده، چندین برابر این میزان را برای پیشبرد برنامه‌ها و طرح‌های پیش‌بینی‌شده تأمین خواهد کرد.

وی با اشاره به حوزه‌های پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه‌ها تصریح کرد: اعتبارات مربوط به این برنامه‌ها در بخش‌های اشتغال، مسکن و درمان هزینه خواهد شد تا زمینه بهره‌مندی اقشار واجد شرایط از حمایت‌های مورد نظر فراهم شود.

مجری برنامه‌های بنیاد علوی در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این برنامه‌ها در آینده نزدیک وارد مرحله اجرایی می‌شوند، خاطرنشان کرد: پس از انجام هماهنگی‌های لازم، فرایند شناسایی افراد و گروه‌های واجد شرایط و بهره‌مندی آنان از ظرفیت‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده دنبال خواهد شد.

نیکبخت همچنین با اشاره به حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد در آیین امضای تفاهم‌نامه‌ها گفت: در این مراسم از تلاش‌ها و اقدامات استاندار استان در راستای پیگیری و پیشبرد برنامه‌های حمایتی و توسعه‌ای تقدیر شد.