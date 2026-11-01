به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی نیکبخت، مجری برنامه‌های بنیاد علوی در استان از امضای ۱۱ تفاهم‌نامه همکاری به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های حمایتی و توسعه‌ای در برخی استان ها خبر داد و گفت: سهم استان کهگیلویه و بویراحمد از این اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان است.

یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم با اشاره به اینکه سهم اختصاص یافته به استان در سه حوزه کلیدی است، گفت: سهم استان کهگیلویه و بویراحمد در این تفاهم‌نامه، متمرکز بر سه حوزه اصلی و راهبردی شامل "بهداشت و درمان"، "اشتغال" و "مسکن است که ۱۰۰ میلیارد تومان توسط استان و ۶۰۰ میلیارد تومان با مشارکت بنیاد مستضعفان تأمین می‌شود.

رحمانی با اشاره به اینکه اشتغال یکی از مطالبات اصلی مردم استان است، افزود: در اغلب برنامه‌های ملاقات مردمی، یکی از مهمترین خواسته‌های مردم اشتغال است که تمام تلاش دولت ایجاد بستر برای فعالیت بخش خصوصی است که می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز اشتغال استان باشد.

استاندار با اشاره به محدودیت‌های موجود در زمینه استخدام و جذب نیروی انسانی در بخش دولتی، تأکید کرد: مشارکت بنیاد مستضعفان می‌تواند با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، به کاهش نرخ بیکاری کمک کند، لذا نقش این بنیاد در پیشبرد توسعه استان از طریق ایجاد اشتغال، حائز اهمیت است.

رحمانی با تأکید بر اینکه حوزه‌های بهداشت و درمان و همچنین مسکن در کهگیلویه و بویراحمد نیازمند نگاه ویژه و حمایتی هستند، گفت: انعقاد تفاهم‌نامه میان استان و بنیاد مستضعفان می‌تواند نویدبخش تحولی چشمگیر در این حوزه‌ها باشد.