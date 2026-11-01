شاعر و نویسنده کتاب «خنده‌های امپراتور» گفت:شعر‌های عاشقانه و شناخته‌شده فاضل نظری با چاشنی طنز و نگاهی انتقادی در کتاب «خنده‌های امپراتور» بازآفرینی شده‌اند.

رضا احسان پور در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با اشاره به سابقه طنز و نقیضه‌سرایی در ادبیات فارسی گفت: با توجه به جایگاه طنز در ادبیات، تصمیم گرفتم این قالب را جدی‌تر دنبال کنم. برای همین آثار شاعران پرمخاطب را بررسی کردم و در نهایت فاضل نظری را انتخاب کردم.

وی افزود: چهار کتاب نخست فاضل نظری را مطالعه کردم و سراغ شعر‌هایی رفتم که بیشتر شنیده و شناخته شده بودند و آنها را با رویکردی طنزآمیز بازآفرینی کردم.

نویسنده کتاب «خنده‌های امپراتور» درباره انتخاب عنوان این اثر گفت: یکی از کتاب‌های فاضل نظری «گریه‌های امپراتور» نام دارد و از آنجا که نقیضه‌سرایی نوعی شوخی ادبی با شعر جدی است، عنوان «خنده‌های امپراتور» را برای مجموعه خود انتخاب کردم.

احسانی‌پور با تأکید بر تفاوت طنز با هجو و شوخی افزود: طنزپرداز باید مراقب باشد از مرز‌های اخلاقی عبور نکند. در طنز، هدف اصلی انتقال پیام و نقد است و خنده، هدف نهایی نیست؛ بلکه ابزاری برای انتقال مفاهیم به مخاطب است.

در این مجموعه، شاعر با حفظ ساختار و فضای آشنای اشعار فاضل نظری، نگاهی انتقادی و اجتماعی را در قالب نقیضه‌های طنزآمیز به مخاطب ارائه می‌کند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

وقتی جواب ضرب دو دو تا عوض شده است باید قبول کرد که دنیا عوض شده است

معمار خشت اول خود گرچه کج نهاد دیوار صاف رفته ثریا عوض شده است