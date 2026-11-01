به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان با اشاره به گزارش واحد دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مبنی بر فعالیت یک مرکز بدون مجوز دندانپزشکی در شهر رشت گفت: با هماهنگی معاون دادستان و گروه گشت مشترک تعزیرات حکومتی، بازرسی از این مرکز دندانپزشکی انجام و مشخص شد که این مرکز علاوه بر نداشتن مجوز، از افراد بدون صلاحیت پزشکی برای امور درمانی استفاده می‌کرد.

مرتضی امینی افزود: پرونده این مرکز دندانپزشکی خارج از نوبت قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع و پس از بررسی، تخلف آن محرز و دستور مهروموم آن صادر شد.