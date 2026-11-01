به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ‌به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه و تسهیل دسترسی روستاییان به خدمات درمانی تخصصی، کاروان سلامت با همکاری جمعیت هلال‌احمر شهرستان جاجرم در روستای طبر از توابع بخش شوقان برپا شد.

در جریان این برنامه، خدمات پزشکی رایگانی شامل ویزیت پزشک عمومی و متخصص داخلی، توزیع دارو، انجام تزریقات و کنترل فشار خون به ساکنان روستا ارائه شد.