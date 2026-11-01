تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته یازدهم لیگ برتر، با نتیجه یک بر صفر مقابل پرسپولیس شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و پرسپولیس در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر، از ساعت ۱۶:۳۰ (شنبه) ۱۰ آبان در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر به مصاف هم رفتند که این مسابقه با پیروزی یک بر صفر پرسپولیس به پایان رسید.

تک گل این دیدار را محمدمهدی محبی در دقیقه ۵۸ برای شاگردان تارتار به ثمر رساند تا پرسپولیس بعد از شکست خانگی هفته گذشته مقابل فولاد، سه امتیاز حساس و مهم را در این بازی خارج از خانه به دست بیاورد.

بازی پایاپای نساجی با حریف صدرنشین

نساجی در این بازی با وجود شکست، نمایش قابل قبولی ارائه داد و بازی پایاپایی را مقابل حریف بالای جدولی خود انجام داد. شاگردان سعید دقیقی چندین موقعیت خطرناک نیز روی دروازه پرسپولیس خلق کردند، اما پیام نیازمند و مدافعان پرسپولیس در کنترل بازی موفق بودند.

در نیمه اول، نساجی روی توپ‌های بلند و ارسال‌ها برنامه داشت و یک ضربه سر خطرناک از جواد آقایی‌پور می‌توانست دروازه پرسپولیس را باز کند، اما مهدی زارع با جایگیری بسیار خوب توپ را از روی خط دروازه بیرون کشید.

واکنش سرمربیان

سعید دقیقی سرمربی نساجی، پس از این شکست در نشست خبری گفت: تا زمانی که گل را روی اشتباه فردی خوردیم، کاملاً مسلط بر جریان بازی بودیم. در نیمه اول هفت کرنر زدیم و در نیمه دوم سر تا پا حمله بودیم و متأسفانه روی یک صحنه، اشتباهات فنی عاملی شد که توانایی فنی فردی بازیکن حریف باعث اختلاف یک گله شود.

وی با عذرخواهی از هواداران افزود: فکر می‌کنم تیم شایسته‌تری بودیم و بازی باکیفیت و تماشاگرپسندی ارائه دادیم، اما در نتیجه موفق عمل نکردیم.

در سوی مقابل، مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس با اشاره به شرایط دشوار این مسابقه گفت: واقعاً بازی بسیار سنگینی برای ما بود. با توجه به شکست هفته گذشته و نتایجی که باعث شد صدر جدول را از دست بدهیم، بازیکنان ما مسابقه را با استرس شروع کردند. نساجی هم روی ضربات ایستگاهی، کرنر‌ها و اوت‌ها برنامه داشت و ما را تحت فشار گذاشت، اما به‌تدریج بر بازی مسلط شدیم و در نیمه دوم یک گل بسیار فنی زدیم.

وضعیت جدول

پرسپولیس با این برد، ۲۳ امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به سپاهان، دوباره به صدر جدول بازگشت. نساجی نیز با این شکست خانگی، ۱۱ امتیازی ماند و در رده دوازدهم جدول قرار گرفت.

ترکیب دو تیم

پرسپولیس: پیام نیازمند، مهدی زارع، دانیال ایری، مهدی تیکدری، مجید عیدی، پویا پورعلی، پویا لطیفی‌فر (۷۲- یاسین سلمانی)، محمد عمری (۷۹- امیرحسین محمودی)، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما (۷۲- اوستون ارونوف) و علی علیپور (۲+۹۰- پوریا شهرآبادی).

نساجی: امید امیری، ابوالفضل کوهی، هومن ربیع‌زاده، امیرمسعود سرآبادانی، افشین صادقی، علیرضا آراسته، صادق بوصبیح (۸۱- کوروش اژدهاکش)، جواد آقایی‌پور (۸۱- فردین نجفی)، یعقوب براجعه (۶۱- علی نصیری)، محمد حسین‌زاده (۶۱- علی اصغر اعرابی) و ایمان اکبری.

داور این دیدار سیدرضا مهدوی بود و مهدی تیکدری، محمدمهدی محبی و مهدی زارع از پرسپولیس و محمد حسین‌زاده از نساجی کارت زرد دریافت کردند.

گزارش از ایوب رضوانی