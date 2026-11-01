به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی‌زاده در نشست وبیناری شورای هماهنگی پدافند غیرعامل کشور اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون ۱۱ قرارگاه تخصصی در حوزه‌های پشتیبانی زیرساختی و عمرانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امداد و نجات، نفت و پتروشیمی، آب و انرژی، عملیات روانی، حقوقی، امنیت غذایی، نظارت بر بازار و بهداشت تشکیل شده است.

وی افزود: پدافند غیرعامل باید به‌صورت جدی در دستور کار استانداری‌ها قرار گیرد و در این زمینه برنامه‌های متعددی در خوزستان دنبال شده است.

استاندار خوزستان با اشاره به حملات دشمن به مراکز صنعتی استان تصریح کرد: پیش از اصابت چندین موشک به شرکت فولاد خوزستان، این مجموعه تخلیه شده بود و در پتروشیمی‌های بندر امام و ماهشهر نیز اقدامات مشابهی انجام شد که در کاهش تلفات مؤثر بود.

موالی‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سایر مراکز صنعتی و بندری گفت: مراکز نظامی و امنیتی، کشتی‌سازی اروندان و کشتی‌سازی شهید موسوی در خرمشهر نیز به‌موقع تخلیه شدند. همچنین با تصمیم شورای تأمین، بیش از ۹۰ لنج مستقر در هندیجان به نقاط مختلف استان منتقل شدند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه امنیت غذایی افزود: در طول جنگ، حدود ۲۰ استان از خوزستان گندم دریافت کردند که نشان‌دهنده نقش این استان در تأمین نیاز‌های غذایی کشور است.

استاندار خوزستان ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی، تنوع‌بخشی به مسیر‌های صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و استقرار سامانه‌های مقابله با ریزپرنده‌ها را از پیشنهاد‌های استان برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی برشمرد.