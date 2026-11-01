



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حمیدرضا منتظری با تشریح طرح «نشان‌دار کردن مالیات» گفت: مؤدیان استان با مشارکت مؤثر خود در پرداخت مالیات، در انتخاب پروژه‌های عمرانی منطقه نقش‌آفرینی کردند.

او به تغییر نگرش مؤدیان مالیاتی به موضوع پرداخت مالیات از نگاه تکلیفی به مشارکتی اشاره کرد و گفت: رویکرد مالیاتی در کشور از حالت صرفاً مقرراتی و تکلیفی، به سمت یک مدل مشارکتی در توسعه تغییر یافته است. در همین راستا، نقش اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در این مسیر، به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی، بسیار حیاتی می‌باشد.



منتظری با اشاره به پروژه‌های «نشاندار مالیاتی» گفت: به دلیل مشارکت مؤثر مؤدیان استان در پرداخت مالیات متعلقه، در سال جاری ۱۸۱ پروژه نیمه تمام استان با ارزش تقریبی ۲ هزارمیلیارد تومان مشمول استفاده از اعتبارات طرح نشان دار شده است.

او افزود: طرح «نشان دار کردن مالیات» به مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ این امکان را می‌دهد که همزمان با پرداخت مالیات خود، تعیین کنند مالیات پرداختی شان در کدام پروژه عمرانی استان هزینه شود.

مدیرکل امور مالیاتی فارس به تسهیل فرآیند‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: این اداره کل در راستای ارایه خدمات مطلوب به اصناف و فعالان اقتصادی از تمام ظرفیت‌های قانونی و دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ مالیات‌های مستقیم استفاده خواهد کرد.

او بر ضرورت آموزش مداوم مؤدیان و فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: جلسات مشترک و مستمر معاونین اداره کل امور مالیاتی فاس و اتاق اصناف برای رفع ابهام و مسایل مالیاتی برگزار می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی فارس در پایان خاطرنشان کرد: این اداره کل با آمادگی کامل، بویژه در آبان ماه زمان ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی و تبصره ماده ۱۰۰، کارگاه‌های آموزشی مالیاتی برای اصناف و بازاریان برگزار می‌کند.