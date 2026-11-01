پخش زنده
امروز: -
مدیر تعاون روستایی استان گفت: شبکه تعاون روستایی استان در راستای حمایت همه جانبه از جامعه کشاورزی، تاکنون ۳۶۶۵ تن کود اوره از محل سهمیههای اختصاصی تأمین کرده و در بین کشاورزان در حال توزیع است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مهدی یزدانی گفت: میزان کود تأمین شده، ۱۲ درصد بیش ازسهمیه مصوب تعاون روستایی استان است که نشاندهنده تلاش مضاعف برای رفع نیازهای کشاورزان است.
وی افزود: فرآیند توزیع این نهاده استراتژیک از طریق شرکتهای تعاونی روستایی که به عنوان کارگزاران مجاز توزیع کود فعالیت میکنند، در سراسراستان در حال انجام است.
مدیر تعاون روستایی استان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، تسهیل دسترسی آسان وعادلانه کشاورزان به نهادههای باکیفیت است تا از این طریق، ضمن تقویت کشت پاییزه امسال، شاهد افزایش میزان تولید محصولات غلات در سطح استان باشیم.