به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ‌مهدی یزدانی گفت: میزان کود تأمین شده، ۱۲ درصد بیش ازسهمیه مصوب تعاون روستایی استان است که نشان‌دهنده تلاش مضاعف برای رفع نیاز‌های کشاورزان است.

وی افزود: فرآیند توزیع این نهاده استراتژیک از طریق شرکت‌های تعاونی روستایی که به عنوان کارگزاران مجاز توزیع کود فعالیت می‌کنند، در سراسراستان در حال انجام است.

مدیر تعاون روستایی استان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، تسهیل دسترسی آسان وعادلانه کشاورزان به نهاده‌های باکیفیت است تا از این طریق، ضمن تقویت کشت پاییزه امسال، شاهد افزایش میزان تولید محصولات غلات در سطح استان باشیم.