استاندار مازندران در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان ساری، توسعه مرکز استان را نیازمند همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها دانست و بر خدمت‌رسانی و پاسخگویی به مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نخستین جلسه شورای اداری شهرستان ساری عصر شنبه نهم آبان با حضور مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران، علی بابایی‌کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، بهروز اسکندرنیا فرماندار ساری و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این نشست مهم‌ترین مسائل شهرستان در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی، آب و برق، مسکن، پسماند، کشاورزی، راه‌های روستایی، آموزش و توسعه مرکز استان بررسی شد.

مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت خدمت‌رسانی به مردم گفت: توسعه مرکز استان نیازمند همدلی، انسجام و همکاری میان نمایندگان مجلس، مدیریت شهری، فرمانداری، شورا‌ها و دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت عملیاتی و پاسخگو افزود: استاندار نباید صرفاً یک نیروی سیاسی باشد، بلکه باید در میدان حضور داشته باشد و برای حل مشکلات مردم تصمیم بگیرد.

استاندار مازندران ادامه داد: با همه نیرو‌ها و سلایق معتقد به نظام همکاری می‌کنیم و اولویت ما حفظ سرمایه اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات مردم است.

یونسی‌رستمی با اشاره به جمعیت ثابت و شناور مازندران گفت: استان حدود سه‌ونیم میلیون نفر جمعیت ثابت دارد و روزانه نیز جمعیت قابل توجهی در آن حضور پیدا می‌کنند؛ بنابراین تأمین کالا‌های اساسی، رفاه مردم و توسعه زیرساخت‌ها باید با نگاهی ملی دنبال شود.

علی بابایی‌کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر مردمی بودن حاکمیت گفت: مردم باید در امور شهر و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی نقش واقعی داشته باشند و اراده آنان در چارچوب قانون و ارزش‌های انقلاب اسلامی در مدیریت شهر مورد توجه قرار گیرد.

وی با قدردانی از عملکرد استاندار مازندران، فرماندار ساری و محمدعلی نوبخت افزود: مدیرانی که در میدان خدمت حضور دارند باید مورد حمایت قرار گیرند و تلاش‌های آنان با نگاه‌های شخصی و سیاسی نادیده گرفته نشود.

بابایی‌کارنامی با تأکید بر حمایت از دولت چهاردهم گفت: حمایت از دولت وفاق ملی، حمایت از نظام جمهوری اسلامی و منافع کشور است و همه مسئولان باید برای موفقیت دولت و رفع مشکلات مردم همکاری کنند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اختلافات و نگاه‌های شخصی نباید مسیر توسعه شهرستان را مختل کند؛ مدیران، نمایندگان، شورا‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قانون و با حفظ آرامش برای خدمت به مردم تلاش کنند.

بهروز اسکندرنیا فرماندار ساری نیز خدمت بی‌منت به مردم، تقویت ارتباط با جامعه و پیگیری مسائل شهرستان را محور فعالیت فرمانداری دانست و گفت: توسعه ساری نیازمند تعامل میان فرمانداری، مدیریت شهری، شوراها، نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های خدمت‌رسان است.

وی با اشاره به پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در ساری افزود: این شهرستان با پیشرفت حدود ۲۵ درصدی در این حوزه، در جایگاه مناسبی قرار دارد و روند اجرای طرح‌ها باید با جدیت ادامه یابد.

فرماندار ساری توجه به آموزش و تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان را از اولویت‌های شهرستان دانست و گفت: مدیران باید در مدارس حضور پیدا کنند و از نزدیک با مسائل آموزشی و اجتماعی دانش‌آموزان آشنا شوند.

در پایان این نشست، استاندار مازندران از خدمات و تلاش‌های محمدعلی نوبخت در دوران مسئولیت در فرمانداری ساری تقدیر کرد.