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گروه ورزش شبکه سه سیما در هفته پیشرو، رقابتهای جذاب کشتی قهرمانی جهان و مهمترین دیدارهای فوتبال داخلی و اروپایی را به صورت زنده روانه آنتن میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جدول پخش مسابقات ورزشی زنده شبکه سه سیما در هفته پیشرو به شرح زیر است:
یکشنبه ۱۰ آبان:
مسابقات کشتی قهرمانی جهان در ساعت ۱۶:۳۰ برگزار میشود.
دیدار فوتبال تیمهای یوونتوس و ناپولی در ساعت ۲۳:۳۰ پخش میشود.
دوشنبه ۱۱ آبان:
برنامه تحلیلی فوتبال برتر در ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن میرود.
سهشنبه ۱۲ آبان:
مسابقه استقلال و الشمال قطر در چارچوب لیگ نخبگان آسیا در ساعت ۱۹:۳۰ پخش میشود.
دیدار بارسلونا و استون ویلا از رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در ساعت ۲۳:۳۰ برگزار میشود.
چهارشنبه ۱۳ آبان:
بازی منچسترسیتی و لایپزیگ در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا در ساعت ۲۳:۳۰ پخش میشود.
جمعه ۱۵ آبان:
دیدار تیمهای پرسپولیس و فجر سپاسی شیراز در ساعت ۱۶:۳۰ به روی آنتن میرود.
علاقمندان میتوانند این مسابقات را به طور مستقیم از شبکه سه سیما تماشا کنند.