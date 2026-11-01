پخش زنده مهم‌ترین مسابقات ورزشی هفته از شبکه سه سیما

گروه ورزش شبکه سه سیما در هفته پیش‌رو، رقابت‌های جذاب کشتی قهرمانی جهان و مهم‌ترین دیدار‌های فوتبال داخلی و اروپایی را به صورت زنده روانه آنتن می‌کند.