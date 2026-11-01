فیلم کوتاه داستانی «بهیگ» ساخته مسلم فدایی با راه‌یابی به بخش نهایی دومین جشنواره ملی فیلم «آب به قیمت جان» در این رویداد هنری به نمایش در می‌آید.

راه‌یابی اثر فیلم‌ساز چهارمحال و بختیاری به جشنواره ملی «آب به قیمت جان»

راه‌یابی اثر فیلم‌ساز چهارمحال و بختیاری به جشنواره ملی «آب به قیمت جان»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد استان گفت: فیلم داستانی بهیگ به کارگردانی مسلم فدایی هنرمند فیلم‌ساز استان و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر شهرکرد در جمع ۱۴ اثر راه‌یافته به بخش مسابقه دومین جشنواره ملی فیلم آب به قیمت جان قرار گرفت.

ایمان اعتدالی با بیان اینکه فاطمه برزکار از دیگر هنرمندان استان هم در ساخت این فیلم به عنوان سرمایه‌گذار حضور دارد، افزود: این فیلم داستانی روایتگر یکی از آداب و رسوم مردم چهارمحال و بختیاری برای جاری شدن آب از قنات روستاست که در این روایت، گوشه‌ای از مسائل و مشکلات ناشی از بحران کمبود منابع آبی را در این منطقه به تصویر می‌کشد.

وی همچنین از فاطمه مشرف به عنوان نویسنده فیلم کوتاه بهیگ نام برد و یادآور شد: مشرف این اثر را بر اساس طرحی از مسلم فدایی نوشته است و حجت یدالهی و عسگر اسحاقی هم به عنوان بازیگر در این اثر هنری نقش‌آفرینی کردند.

اعتدالی گفت: بنا به اعلام دبیرخانه دومین جشنواره ملی آب به قیمت جان، هنرمندان کشور با ارسال ۵۰۹ اثر متقاضی شرکت در حوزه‌های مختلف این رویداد هنری فرهنگی شدند که فیلم بهیگ از میان ۱۴۰ فیلم کوتاه رسیده به دبیرخانه برای حضور در بخش مسابقه برگزیده شده است.

وی به موفقیت فیلم بهیگ در جشنواره «هزار و یک روایت» در مهر امسال هم اشاره کرد و افزود: این فیلم جایزه بخش تصویربرداری این جشنواره را برای رضا یزدانیان به ارمغان آورد.

دومین جشنواره ملی «آب به قیمت جان» به دبیری امیر کرم‌یزدی و با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، آبان امسال در تهران برگزار می‌شود.