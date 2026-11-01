به گفته مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان این طرح به طول ۳۹ کیلومتر، با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی، تسهیل تردد و ارتقای دسترسی ساکنان مناطق روستایی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شهرام مبارکی گفت: تاکنون عملیات اجرایی احداث ۲۰ کیلومتر از این محور به اتمام رسیده و عملیات اجرایی در سایر بخش‌های طرح نیز با هدف تکمیل مسیر و بهره‌مندی هرچه سریع‌تر مردم منطقه از مزایای آن ادامه دارد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه راه‌های روستایی در بهبود شرایط زندگی ساکنان این مناطق افزود: محور حصاروییه – نصرت‌آباد با اتصال روستا‌های بخش مرکزی زاهدان به بخش نصرت‌آباد، نقش مهمی در تسهیل ارتباطات روستایی، کاهش زمان سفر و دسترسی آسان‌تر مردم به مراکز خدماتی و شهری ایفا می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: توسعه این مسیر علاوه بر ارتقای ایمنی و تسهیل تردد، زمینه تقویت فعالیت‌های اقتصادی منطقه، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و دامداری را فراهم می‌کند و می‌تواند در بهبود معیشت ساکنان و ایجاد فرصت‌های شغلی مؤثر باشد.