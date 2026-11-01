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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان برای بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات هرمزگان، رشد، احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
وی گفت: دریا در بیشتر ساعتها آرام و برای رفت و آمدهای دریایی مساعد است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: روزهای دوشنبه و سه شنبه دریا بعدازظهر و شب با وزش بادهای جنوب غربی متلاطم میشود.
حمزه نژاد توصیه کرد: رفت و آمد شناورها بویژه سبک و صیادی با احتیاط صورت گیرد.
وی گفت: در این مدت دما نوسان یک تا ۲ درجهای دارد.