پیش بینی هواشناسی هرمزگان یکشنبه دهم آبان ۱۴۰۵

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان برای بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات هرمزگان، رشد، احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی کرد.