مازندران از عصر دوشنبه ۱۱ آبان ماه با رگبار باران، رعدوبرق پراکنده و کاهش نسبی دما روبه‌رو می‌شود؛ ناپایداری‌ها در روزهای پایانی هفته نیز ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از پایداری آسمان مازندران تا ظهر دوشنبه ۱۱ آبان و ورود سامانه بارشی از عصر این روز خبر داد.

غلامپور گفت: از امروز، یکشنبه دهم آبان، تا ظهر دوشنبه آسمان استان نیمه‌ابری و شرایط جوی پایدار خواهد بود. وی افزود: از عصر دوشنبه سامانه بارشی از سمت غرب وارد استان می‌شود و رگبار باران، رعدوبرق پراکنده و کاهش نسبی دما را در پی دارد. عمده بارش‌ها در مناطق غربی و ارتفاعات مازندران پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: روز چهارشنبه بارش‌های پراکنده در مناطق شرقی استان دور از انتظار نیست و به‌تدریج از میزان ناپایداری‌ها کاسته می‌شود.

غلامپور گفت: روز پنجشنبه با جنوبی شدن جریان هوا، دمای استان افزایش می‌یابد؛ اما روز‌های جمعه و شنبه با عبور سامانه از منطقه، رگبار باران، وزش باد و رعدوبرق پراکنده در مازندران پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت دریا نیز افزود: امروز دریا موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.