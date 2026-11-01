مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از آغاز سال جاری تا سوم آبان متهمان قاچاق سوخت در خراسان جنوبی به پرداخت ۳۹۱ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، آمار پرونده‌های وارده از ابتدای سال جاری تا سوم آبان را ۳ هزار و ۵۸۲ پرونده اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۳ هزار و ۵۳۸ پرونده مختومه شده است.

محدثی نژاد تعداد کل پرونده‌های محکومیت یافته را سه هزار و ۳۳۲ پرونده عنوان کرد.

وی گفت: متهمان پرونده‌های قاچاق سوخت در استان به پرداخت ۳۹۱ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: بیشترین پرونده ها در این بخش مربوط به قاچاق سوخت در خودرو‌های سواری بوده است.