به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجت‌الاسلام مهدی عبدی با بیان اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر کرمانشاه از ساعت ۱۰ صبح از چهارراه مدرس به سمت میدان آزادی برگزار می‌شود، افزود: استاندار کرمانشاه سخنران این مراسم خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به احتمال بارندگی در روز برگزاری مراسم گفت: در صورت بارندگی، مراسم یوم الله ۱۳ آبان در شهر کرمانشاه به مسجد جامع منتقل خواهد شد.

حجت الاسلام عبدی از اقشار مختلف مردم دعوت کرد با حضور در این مراسم، انزجار ملت از استکبار جهانی را نشان دهند.