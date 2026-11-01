یادواره ۱۴۷ شهید طلبه و روحانی استان یزد و بزرگداشت رهبر شهید، سومین شهید محراب و شهید خطیب در یزد برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یادواره ۱۴۷ شهید طلبه و روحانی استان یزد و مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی سومین شهید محراب ایت الله صدوقی (ره) و شهید خطیب به میزبانی حوزه علمیه استان در حسینیه امیرچقماق یزد برگزار شد.

مدیر حوزه علمیه استان یزد با اشاره به جایگاه شهدای طلبه و روحانی افزود: شهدای روحانی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا جنگ رمضان در عرصه‌های مختلف نقش آفرینی کردند و با مجاهدت و فداکاری خود در تاریخ استان ماندگار شدند.

حجت الاسلام سید حسین حسینی گفت: در این یادواره مستندی از گوشه‌ی فعالیت‌ها و حضور طلاب و روحانیون در جنگ رمضان نیز به نمایش گذاشته شد.

مدیر حوزه علمیه استان یزد با تاکید برضرورت پاسداشت مقام شهدا برگزاری این یادواره را فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای روحانی و بزرگداشت مقام رهبر شهید انقلاب سومین شهید محراب و شهید خطیب و قدردانی از مجاهدت‌های آنان دانست.