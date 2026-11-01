مدیر آموزش و پرورش شهرستان کلات از ساخت و بهره‌برداری یک باب آموزشگاه سه‌کلاسه در روستای کم‌برخوردار باغگاه از توابع بخش زاوین خراسان رضوی ، در کمتر از ۱۰ روز کاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رمضان پروانه افزود: این مدرسه با مشارکت خیر نیک‌اندیش، غمخوار یزدی، با هدف توسعه عدالت آموزشی و فراهم کردن فضای مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان ساخته شده است.

وی با اشاره به تحصیل ۳۰ دانش‌آموز در این آموزشگاه سه‌کلاسه، ادامه داد: با آماده‌سازی این فضای آموزشی جدید و تأمین امکانات لازم، دانش‌آموزان روستای باغگاه می‌توانند در محیطی مناسب‌تر به تحصیل ادامه دهند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کلات با بیان این که هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت خیران، زمینه‌ساز تحقق طرح‌های عمرانی در مناطق کم‌برخوردار است، مدرسه‌سازی را سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان منطقه دانست و بر ضرورت تداوم مشارکت خیران و حمایت دستگاه‌های مسئول برای رفع کمبودهای آموزشی در مناطق روستایی و مرزی تأکید کرد.