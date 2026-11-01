کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: صبح امروز شرایط جوی آرام و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات با رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق، تگرگ، تندباد لحظه‌ای، گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

او با اشاره به اینکه دریا در بیشتر ساعت‌ها آرام و برای تردد‌های دریایی مساعد خواهد بود، گفت: فردا و سه شنبه دریا بعدازظهر و شب با وزش باد‌های جنوب غربی متلاطم پیش بینی و توصیه می‌شود تردد شناور‌ها بویژه سبک و صیادی با احتیاط انجام شود.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما مورد انتظار است.