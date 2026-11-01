سبحان مردانی شلمزاری دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، قهرمان ارزنده و نشان آور آسیایی دوومیدانی ناشنوایان، در مراسمی، نشان طلای خود را که حاصل درخشش در مسابقات آسیایی ۲۰۲۳ است، به حرم مطهررضوی، تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مراسم اهدای نشان طلای اولین دوره مسابقات دو و میدانی ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۳ از سوی سبحان مردانی شلمزاری دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به موزه آستان قدس رضوی، در مرکز نمایشگاه‌ها و همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد.

سبحان مردانی شلمزاری، نشان طلای آسیایی در رشته دوومیدانی ناشنوایان را، به آستان قدس تقدیم کرد.

سبحان مردانی شلمزاری گفت: این نشان حاصل تلاش‌های مستمر در شرایط دشوار است. من پیش از شروع مسابقات آسیایی نیت کردم تا در صورت کسب نشان طلا، این مدال را تقدیم آستان امام هشتم کنم و خوشحالم که این خواسته، برآورده شد.

این نشان، اولین نشان طلای آسیایی در رشته دوومیدانی ناشنوایان است که به مجموعه افتخارات ورزشی این آستان، اهدا شده است.

تاکنون هزار و ۲۱۱ نشان مدال ورزشی (شامل ۱۱۲۸ مرد و ۸۳ زن) از سوی ورزشکاران اهدا شده که از این میان، ۶۴ مدال مربوط به توان‌یابان، جانبازان و پارالمپیک‌هاست که این مدال‌ها پس از گذراندن مراحل نمایش در موزه، به خزانه آستان قدس رضوی، منتقل می‌شوند.