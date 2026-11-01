مدیرکل حفاظت محیط زیست اردبیل از تجهیز ۱۳ پاسگاه محیط‌بانی استان به ابزارهای نظارتی پیشرفته و نوین با هدف افزایش دقت در مقابله با تخلفات زیست‌محیطی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمد خداپرست مدیرکل حفاظت محیط زیست اردبیل در در دیدار با رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان اردبیل اظهار کرد: پهپاد، دوربین‌های تله‌ای، دوربین البسه و دوربین‌های نظارتی سوپرزوم از جمله این تجهیزات است که با هدف افزایش دقت در پایش مناطق تحت مدیریت و مقابله سریع‌تر با تخلفات زیست محیطی از آنها استفاده می‌شود.

وی با تقدیر از همراهی پلیس با محیط زیست استان در مقابله با جرایم و تخلفات زیست محیطی افزود: در مجموع ۲۵ درصد از مساحت استان مناطق حفاظت شده و یا مناطق شکار ممنوع است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با بیان اینکه ۱۰ درصد از اراضی استان در زمره مناطق حفاظت شده و ۱۵ درصد دیگر نیز تحت قوانین شکار ممنوع قرار دارد، گفت: با توجه به وسعت این مناطق، نیاز به تجهیزات نظارتی پیشرفته بیش از پیش احساس می‌شود.

رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان اردبیل هم در این دیدار با تبریک روز ملی محیط‌بان بر هم‌افزایی میان نیروی انتظامی و محیط زیست تاکید کرد.

سرهنگ حسن شریفی افزود: هم‌افزایی میان نیروی انتظامی و محیط زیست در مسیر تامین نظم و امنیت در مناطق زیست محیطی لازم و ضروری است.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل محیط‌بابان در حفاظت و صیانت از میراث طبیعی اظهار کرد: محیط‌بانان زحمتکش استان به وظایف ذاتی خود به نحو احسن عمل می‌کنند.

رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان اردبیل با اشاره به شهادت ۱۵۴ محیط‌بان در کشور بیان کرد: محیط‌بانان امانتداران خوبی برای نسل‌های آینده بوده و دل‌هایشان سرشار از عشق به این سرزمین است.

در این دیدار لوح قدردانی از طرف فرمانده نیروی انتظامی استان سرتیپ دوم جواد تقوی به مدیرکل حفاظت محیط زیست اردبیل اهدا شد.