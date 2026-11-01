مردم ولایی شهرستان ورامین در دویست و چهل و پنجمین شب از تجمعات شبانه خود، با حضور گسترده در سنگر خیابان‌ها، بر تداوم حمایت از نظام اسلامی و لزوم هوشیاری در برابر نقشه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حماسه مردمی در شهرستان ورامین در شب ۲۴۵ اجتماعات شبانه با حضور پرشور اقشار مختلف جامعه ادامه یافت. حاضرین در این تجمع حماسی، ضمن تأکید بر پایداری در مسیر حمایت از نظام اسلامی، هشدار دادند که دشمنان در تلاشند تا از طریق توطئه‌های تفرقه‌افکنانه، همبستگی ملی را هدف قرار دهند.