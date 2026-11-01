نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه درآمد‌های کاذب نباید به فرهنگ کار و تلاش در جامعه آسیب بزند، بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد واحد‌های صنعتی برای اشتغال‌زایی در منطقه سیستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، آیت الله محامی گفت: با وجود مشکلاتی همچون خشکسالی باید از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود برای بهبود شرایط زندگی و معیشت مردم و قابل تحمل‌تر کردن مشکلات آنان استفاده کنیم.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های کشاورزی و کاهش منابع آبی، باید مشاغل جایگزین از جمله گلخانه‌داری، شیلات، پرورش طیور، قالیبافی و صنایع دستی مورد بررسی و حمایت قرار گیرد و متناسب با بوم و فرهنگ مردم، فرصت‌های متنوع اشتغال فراهم شود تا افراد جویای کار بتوانند از میان گزینه‌های موجود، شغل مناسبی انتخاب کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: برخی فعالیت‌های موقت ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما نباید به فرهنگ کار آسیب بزند یا زمینه وابستگی به درآمد‌های کاذب را فراهم کند؛ چراکه راه‌حل اساسی، توسعه اشتغال پایدار و تقویت فرهنگ کار و تلاش است.

آیت‌الله محامی گفت: راه‌اندازی صنایع و جذب سرمایه‌گذاران می‌تواند علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، زمینه ارتباط و توجه بیشتر مرکز به منطقه و تقویت دلبستگی مردم را نیز فراهم کند؛ ازاین‌رو لازم است طرح‌های قابل اجرا در این زمینه شناسایی و آماده شود.