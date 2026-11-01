مدیر آبفای منطقه بویین میاندشت: به دنبال کاهش مصرف آب، آبرسانی سیار به روستا‌های شهرستان بویین میاندشت نیز کمتر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آبفای منطقه بویین میاندشت گفت:با توجه به سرد شدن هوا وکاهش مصرف آب تعداد روستا‌های شهرستان که آبرسانی سیارانجام می‌شد از ۱۱ روستا به ۳ روستا کاهش یافته است.

داود باتوانی با اشاره به اینکه چاه آب آشامیدنی برخی روستا‌ها خشک شده است افزود: نوغان بالا ونوغان پایین وروستای ده رجب تنها روستا‌هایی هستند که روزانه با یک دستگاه تانکر به آنها آبرسانی سیار انجام می‌شود.