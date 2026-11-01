به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار اراک گفت: هیچ مصوبه رسیدگی‌نشده‌ای از شورا‌های اسلامی شهر‌های تابعه در دبیرخانه هیئت تطبیق وجود ندارد.

در هیئت تطبیق مصوبات شورا‌های اسلامی شهرستان اراک که به ریاست فرماندار اراک و با حضور نماینده قوه قضائیه و سایر اعضا برگزار شد، مصوبات شورا‌های اسلامی شهر‌های اراک، داودآباد و کارچان مورد بررسی قرار گرفت و فرماندار اراک گفت: هیچ مصوبه رسیدگی‌نشده‌ای از شورا‌های اسلامی شهر‌های تابعه، از جمله اراک، در دبیرخانه هیئت تطبیق باقی نمانده و همه مصوبات بررسی شده‌ است.

حاجی‌علی‌بیگی افزود: رویکرد هیئت تطبیق در دوره اخیر، تعامل سازنده با شورا‌های اسلامی و بهره‌گیری از وسعت نظر در بررسی و انطباق‌پذیری مصوبات بوده است تا ضمن رعایت قوانین و مقررات، زمینه پیشبرد امور مدیریت شهری و تحقق مطالبات شهروندان فراهم شود.