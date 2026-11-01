تعامل سازنده با شوراها؛
رسیدگی به همه مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تابعه اراک
هیچ مصوبه رسیدگینشدهای از شوراهای اسلامی شهرهای تابعه در دبیرخانه هیئت تطبیق اراک وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار اراک گفت: هیچ مصوبه رسیدگینشدهای از شوراهای اسلامی شهرهای تابعه در دبیرخانه هیئت تطبیق وجود ندارد.
در هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان اراک که به ریاست فرماندار اراک و با حضور نماینده قوه قضائیه و سایر اعضا برگزار شد، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اراک، داودآباد و کارچان مورد بررسی قرار گرفت و فرماندار اراک گفت: هیچ مصوبه رسیدگینشدهای از شوراهای اسلامی شهرهای تابعه، از جمله اراک، در دبیرخانه هیئت تطبیق باقی نمانده و همه مصوبات بررسی شده است.
حاجیعلیبیگی افزود: رویکرد هیئت تطبیق در دوره اخیر، تعامل سازنده با شوراهای اسلامی و بهرهگیری از وسعت نظر در بررسی و انطباقپذیری مصوبات بوده است تا ضمن رعایت قوانین و مقررات، زمینه پیشبرد امور مدیریت شهری و تحقق مطالبات شهروندان فراهم شود.