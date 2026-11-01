به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود نوری پور اظهار داشت: در پی رصد اطلاعاتی و تحت نظر قرار دادن مظنون و شناسایی محل اختفا و سکونت یکی از عوامل شکار غیرمجاز کل و بز وحشی، مسئول منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب و مأمورین یگان حفاظت محیط زیست این اداره بلافاصله با همکاری عوامل نیروی انتظامی کلانتری زیباشهر دست به کار شدند و با گرفتن مجوز ورود به محل از دادستانی شهرستان، لاشه‌های شکار و یک قبضه سلاح شکاری را از منزل متهم کشف کردند.

وی تصریح کرد: فرد متخلف پس از تنظیم صورتجلسه تخلف جهت سیر مراحل قانونی، وصول ضرر و زیان وارده به محیط زیست و صدور احکام کیفری به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول در پایان بر اهمیت مشارکت و همکاری شهروندان و همیاران محیط زیست در شناسایی و برخورد با متخلفان زیست‌محیطی تأکید کرد.