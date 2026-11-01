رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: در هفت ماه گذشته، ۳۴ هزار و ۷۹۵ تماس با سامانه گویا ۱۴۱ برقرار شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ‌هادی بهزادنیا افزود: در همین بازه زمانی، ۵ هزار و ۷۲۷ تماس مردمی نیز با اپراتور‌های سامانه ۱۴۱ ثبت شده است که به‌طور میانگین، روزانه ۲۷ تماس را شامل می‌شود. این آمار بیانگر افزایش ۱۱ درصدی تماس‌های مردمی با اپراتور‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

وی با اشاره به موضوعات مطرح‌شده از سوی تماس‌گیرندگان اظهارکرد: بیشترین شکایات ثبت شده در سامانه ۱۴۱ به‌ترتیب مربوط به وضعیت راه‌ها، بخش حمل‌ونقل بار، وضعیت ترافیکی و جوی، حمل‌ونقل مسافری و مجتمع‌های خدماتی رفاهی بوده است.

بهزادنیا با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر با کاربران جاده‌ای ادامه داد: سامانه ۱۴۱ یکی از راه‌های ارتباطی مردم با مجموعه راهداری برای دریافت اطلاعات راه‌ها، اطلاع از شرایط تردد و ثبت درخواست‌ها و شکایات مرتبط با حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای است.