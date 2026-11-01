به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست شورای پدافند غیرعامل استان بوشهر بر توجه همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی به پدافند غیرعامل تاکید کرد و اظهار داشت:

وی تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی استان موظفند، وظایف خودشان را طبق دستورات ابلاغی و قوانین و مقررات تاییدشده دولت در حوزه پدافند غیرعامل اجرا کنند.

زارع افزود: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در موضوع پدافند غیر عامل مورد تاکید است و از دستگاه‌های اجرایی انتظار دارم در این راستا اهتمام بیشتری داشته باشند.

استاندار بوشهر بیان کرد: کارشناسان حوزه‌های اچ‌اس‌ای و‌پدافند غیرعامل در دستگاه‌های مختلف، باید آموزش‌های تخصصی لازم را ببینند که این مهم به ویژه در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه اتمی و صنایع بزرگ بسیار ضروری‌تر است.

زارع نظارت مستمر و تخصصی در اجرای پروژه‌های عمرانی و داشتن پیوست پدافند غیر عامل را امری ضروری دانست و ابراز داشت: این مهم موجبات ارتقای سطح کیفی پروژه‌های عمرانی شده و در کاهش خطرات بسیار تاثیرگذار است.

استاندار بوشهر گفت: طرح عملیاتی پدافند غیرعامل بنادر و دریانوردی لازم است اجرایی و عملیاتی شود که بر حسب اضطرار و ضرورت، در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت اجرایی می‌شوند.

زارع تاکید کرد: جلسات کارگروه امنیت سایبری و سایر کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای پدافند غیرعامل در استان تشکیل و تصمیمات لازم و به موقع اتخاذ گردد.

وی یادآور شد: از آنجایی‌که چالش‌ها و تهدیدات نوظهور امنیت سایبری روز به روز در حال افزایش و تکامل است، امروزه اهمیت استفاده از فناوری‌های پدافند غیرعامل سایبری بیش از گذشته احساس می‌شود.

استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌های استان افزود: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا پایان امسال ۳۰ درصد نانوایی‌های استان دوگانه‌سوز شوند.