سه هزار و ۵۱۸ تن انواع محصولات لبنی با نظارت‌ اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: سه هزار و ۵۱۸ تن انواع محصولات لبنی در قالب ۱۵۳ محموله با نظارت دقیق بهداشتی از ابتدای امسال تاکنون به خارج از کشور صادر شد.

محمد فتاحی با اعلام این خبر افزود: ۳ هزار و ۵۱۸ تن محصولات لبنی امسال در قالب ۱۵۳ محموله با نظارت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی با رشد ۱۴۲ درصدی نسبت به مدت سال گذشته به خارج از کشور صادر شد.

او همچنین ابراز داشت: ۴۸۸ تن آلایش مرغی در قالب ۲۲ محموله با نظارت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد که صادرات این محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد افزایش داشته است.

فتاحی گفت: ۱۱۰ هزار قطعه انواع آبزیان زینتی امسال در قالب ۱۱ محموله از استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی افزود: مقدار ۳۵۵ تن گوشت مرغ منجمد نیز در این مدت با افزایش ۷ برابری نسبت به مدت سال گذشته با نظارت اداره کل دامپزشکی این استان به خارج از کشور صادر شد.

به گفته فتاحی ۸۳۱ تن خوراک و مکمل آبزیان امسال در قالب ۳۵ محموله با نظارت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد.

او با بیان این که ۲۰۰ تن تخم مرغ خوراکی نیز امسال در قالب ۸ محموله با نظارت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شده است، افزود: ۱۲ تن خوراک و مکمل طیور امسال با نظارت این اداره کل به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.