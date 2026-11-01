به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ منصور شیشه‌فروش گفت: صبح امروز، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، ساعت ۶ و ۱۱ دقیقه، محدوده شهرستان نائین را لرزاند.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این زلزله، دو تیم ارزیاب برای بررسی دقیق ابعاد حادثه و وضعیت منطقه به روستا‌های اطراف اعزام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بر اساس آخرین ارزیابی‌ها و گزارش‌های دریافتی از تیم‌های اعزامی، تا این لحظه هیچ‌گونه گزارشی از خسارات جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه اعلام نشده است.