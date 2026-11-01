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رئیس کل دادگستری استان اردبیل از کشف ۵۰ هزار دلار اسکناس خارجی جعلی و یک دستگاه حفاری غیرمجاز در حوزه قضایی ارشق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابطعمومی دادگستری کل استان حجتالاسلام حسین کثیرلو، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی صدور دستور قضایی از سوی رئیس حوزه قضایی ارشق و با اشراف اطلاعاتی مرجع انتظامی این بخش، اسکناسهای جعلی خارجی به همراه آلات و ادوات حفاری غیرمجاز در حوزه قضایی ارشق کشف شد.
وی افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از انجام اقدامات قانونی، بررسی مستندات و مدارک پرونده و تفهیم اتهام، با صدور قرار تأمین کیفری روانه زندان شد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و امنیت عمومی، تصریح کرد: نظم و امنیت در جنبههای مختلف آن در جامعه، خط قرمز دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عمومی و حفظ نظام اقتصادی شهروندان با هرگونه اقدام مجرمانه در چارچوب قانون به صورت جدی و بدون اغماض با مجرمان و متخلفان برخورد خواهد کرد.
بخش ارشق از توابع شهرستان مشگین شهر است.