به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط‌عمومی دادگستری کل استان حجت‌الاسلام حسین کثیرلو، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی صدور دستور قضایی از سوی رئیس حوزه قضایی ارشق و با اشراف اطلاعاتی مرجع انتظامی این بخش، اسکناس‌های جعلی خارجی به همراه آلات و ادوات حفاری غیرمجاز در حوزه قضایی ارشق کشف شد.

وی افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از انجام اقدامات قانونی، بررسی مستندات و مدارک پرونده و تفهیم اتهام، با صدور قرار تأمین کیفری روانه زندان شد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و امنیت عمومی، تصریح کرد: نظم و امنیت در جنبه‌های مختلف آن در جامعه، خط قرمز دستگاه قضایی است.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عمومی و حفظ نظام اقتصادی شهروندان با هرگونه اقدام مجرمانه در چارچوب قانون به صورت جدی و بدون اغماض با مجرمان و متخلفان برخورد خواهد کرد.

بخش ارشق از توابع شهرستان مشگین شهر است.