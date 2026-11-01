به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ طیبه دهاز با اشاره به اینکه پرورش ماهی در قفس از محور‌های مهم توسعه اقتصاد دریامحور در استان است، افزود: تولید این بخش در سال گذشته حدود هزار و ۳۰۰ تن بود و امسال نیز با ذخیره‌سازی حدود دو میلیون قطعه بچه‌ماهی در دریا، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید به بیش از دو هزار تن برسد.

وی کمبود بچه‌ماهی را مهم‌ترین مانع افزایش تولید دانست و اظهار داشت: در حال حاضر پرورش ماهی سی‌باس به واردات بچه‌ماهی وابسته است و برای رفع این مشکل، راه‌اندازی پنج پروژه تکثیر و نرسری در استان در دستور کار قرار دارد. همچنین برنامه‌هایی برای تنوع‌بخشی به گونه‌های پرورشی از جمله شانک و سوپیتی دنبال می‌شود.

معاون آبزی‌پروری اداره‌کل شیلات استان تأمین نقدینگی با توجه به هزینه‌های بالای تولید و خوراک آبزیان را از دیگر نیاز‌های این صنعت عنوان کرد و افزود: تغییرات اقلیمی، افزایش زودهنگام دمای آب و پدیده کشند قرمز نیز ضرورت مدیریت زمان ذخیره‌سازی و حرکت به سمت هوشمندسازی قفس‌های پرورش ماهی را دوچندان کرده است.

دهاز با اشاره به بازار مناسب ماهی سی‌باس در داخل و خارج از کشور گفت: بخشی از تولید این صنعت نیاز بازار داخلی را تأمین می‌کند و بخشی نیز به کشور‌های حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود که ارزآوری مناسبی به همراه دارد.

وی توسعه پرورش ماهی در قفس را علاوه بر تأمین پروتئین مورد نیاز کشور، عاملی برای کاهش فشار بر ذخایر طبیعی آبزیان دانست و بر ضرورت پیوند دانش، سرمایه‌گذاری و صنعت برای افزایش تولید و استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده تأکید کرد.