به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان گفت: این پروژه با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات حفاظتی و مرمتی در بخش‌های مختلف بنا، با هدف صیانت از اصالت معماری و ساماندهی این اثر تاریخی در حال اجراست.

موید محسن‌نژاد افزود: بازار‌های تاریخی از مهم‌ترین عناصر هویت فرهنگی و معماری شهر‌ها و بخشی ارزشمند از میراث تاریخی و اقتصادی هر منطقه به شمار می‌روند و حفاظت از آنها نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و اجرای اقدامات اصولی مرمتی است.

وی بیان کرد: برای مرمت بازار تاریخی رفسنجان ۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی تخصیص یافته و عملیات اجرایی آن با اقداماتی از جمله سبک‌سازی و آواربرداری پشت‌بام، اجرای کاهگل و آجرفرش پشت‌بام و همچنین سقف‌پوشی و اجرای طاق و گنبد دنبال می‌شود.

محسن‌نژاد در ادامه بیان کرد: نماچینی و بندکشی نما، بندکشی آجرفرش پشت‌بام، اجرای اندود گچ سنتی و اندود کاهگل دیوار‌ها از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح مرمتی است که با رعایت اصول فنی و ملاحظات حفاظتی انجام می‌شود.