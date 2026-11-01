وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اقدامات خصمانه انگلیس، سرویس اطلاعات خارجی این کشور (MI ۶) را گروه متخاصم اعلام کرد و نیروی دریایی و هوایی سلطنتی انگلیس را نیز مشمول عنوان سازمان تروریستی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای درباره اقدامات متقابل ایران در قبال تحرکات غیرقانونی و خصمانه دولت انگلیس، ضمن محکوم کردن سیاست‌ها و تحرکات ضد ایرانی دولت انگلیس، که مغایر با اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل خصوصا اصل احترام به حاکمیت ملی و منع توسل به اقدامات غیرقانونی علیه کشور‌های دیگر است، بر عزم دولت جمهوری اسلامی ایران برای اتخاذ تدابیر لازم جهت صیانت از امنیت و منافع ملی ایران تأکید کرد.

بر همین اساس، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور در پاسخ به اقدامات خصمانه یک سال اخیر دولت انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله مشارکت در جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران از طریق در اختیار گذاشتن پایگاه‌ها و امکانات نظامی و تدارکاتی مستقر در قلمروی صلاحیتی انگلیس و نیز تصمیم آن دولت در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذیل قانون تهدیدات دولتی ۲۰۲۶ در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۵ (۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶) موارد زیر را اعلام می‌کند.

الف) از زمان انتشار این بیانیه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ سرویس اطلاعات خارجی انگلیس (MI ۶) ذیل تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی به عنوان گروه متخاصم قرار می‌گیرد و مقررات این قانون در ارتباط با این نهاد انگلیسی اعمال می‌شود.

ب) از زمان انتشار این بیانیه (۱۰ آبان ۱۴۰۵) نیروی دریایی سلطنتی انگلیس و نیروی هوایی سلطنتی انگلیس مشمول قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا می‌گردد و بر این اساس این دو نهاد به عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته می‌شوند.

وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد، بدیهی است این تداییر وفق موازین حقوق بین‌الملل و در چارچوب اصل عمل متقابل اتخاذ شده و مسئولیت پیامد‌های آن بر عهده دولت انگلیس خواهد بود.