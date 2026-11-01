وزیر خارجه ترکیه هشدار داد که بسته شدن تنگه هرمز، پیامد‌های اقتصادی جنگ اوکراین را به طور قابل‌توجهی تشدید کرده و موجب اختلال بیشتر در تأمین انرژی و تجارت بین‌المللی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هاکان فیدان در حاشیه نشست وزرای امور خارجه گروه ۲۰ در شهر آتلانتای آمریکا اظهار داشت که ماهیت به‌هم‌پیوسته اقتصاد جهانی، محاسبه ابعاد کامل تأثیرات مالی ناشی از این اختلالات را روزبه‌روز دشوارتر می‌سازد.

وی همچنین خواستار حل‌وفصل هرچه سریع‌تر مناقشه میان آمریکا و ایران شد، مناقشه‌ای که به بسته شدن تنگه هرمز انجامیده است و بر اهمیت بازگشایی مسیر‌های حیاتی تجارت بین‌المللی تأکید کرد.

فیدان توضیح داد که صنایع اروپایی مدت‌ها از انرژی نسبتاً ارزان روسیه بهره‌مند بودند؛ انرژی‌ای که پشتیبان بخش‌های تولید، صادرات و فعالیت‌های مالی مرتبط به شمار می‌رفت. فروپاشی این پیوند‌های اقتصادی، پیامد‌های گسترده‌ای به همراه داشته است.

وی تأکید کرد که باید به این فشار اقتصادی فزاینده پایان داده شود.

وزیر امور خارجه ترکیه از روسیه و اوکراین خواست تا برای صلح توافق کنند. وی هشدار داد که این جنگ نزدیک به پنج‌ساله، خسارات عظیمی به اقتصاد جهانی وارد کرده و خطر تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه را به همراه دارد.

فیدان اظهار داشت که نادیده گرفتن هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی این جنگ، به‌ویژه برای کشور‌های اروپایی، روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

وی توضیح داد: ادامه این جنگ‌ها دیگر ممکن نیست؛ بنابراین روسیه و اوکراین باید توافق کنند.

وزیر خارجه ترکیه افزود که دستیابی به یک راه‌حل پایدار، نه تنها مستلزم برقراری صلح میان روسیه و اوکراین، بلکه نیازمند بهبود روابط بین روسیه و اروپا است.

فیدان همچنین نسبت به اختلال در کشتیرانی تجاری در دریای سیاه ابراز نگرانی کرد و گفت که محموله‌های غلات و انرژی روسیه و اوکراین برای رسیدن به بازار‌های بین‌المللی با مشکل مواجه هستند.

وی تاکید کرد: امنیت غذایی مسئله‌ای بسیار مهم است. این وضعیت باید هرچه سریع‌تر پایان یابد.

فیدان اظهار داشت که ترکیه به تماس‌های دیپلماتیک فشرده و تلاش‌های گسترده برای تسهیل انتقال غلات از دریای سیاه به بازار‌های بین‌المللی ادامه می‌دهد.