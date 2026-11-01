سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ۱ خرداد ۱۴۰۵ تا ۱ خرداد ۱۴۰۷، هر کسی نسبت به ملکی با سند تک‌برگ به نام دیگری ادعایی دارد، باید آن را در سامانه بارگذاری کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، اعظم قویدل در برنامه «سلام صبح به خیر» شبکه خبر تصریح کرد: خریداران با قولنامه عادی نیز باید ابتدا ادعا را در سامانه ثبت کنند و سپس می‌توانند دعوایی مانند الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کنند.

قویدل گفت: ثبت ادعای خلاف واقع مستند به اسناد عادی، محکومیت به ۲۰ درصد قیمت روز ملک و در صورت ارتکاب جرائم دیگر، مجازات آن جرائم را در پی دارد.

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