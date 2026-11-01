سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از اول خرداد ۱۴۰۵ تا اول خرداد ۱۴۰۷، هر کسی راجع به ملکی با سند تک‌برگ به نام دیگری ادعایی دارد، باید آن را در سامانه بارگذاری کند.

ادعا‌های مربوط به املاک دارای سند تک‌برگ باید تا اول خرداد ۱۴۰۷ در سامانه بارگذاری شود

ادعا‌های مربوط به املاک دارای سند تک‌برگ باید تا اول خرداد ۱۴۰۷ در سامانه بارگذاری شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، اعظم قویدل در برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر تصریح کرد: خریداران با قولنامه عادی نیز باید ابتدا ادعا را در سامانه ثبت کنند و سپس می‌توانند دعوایی مانند الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کنند.

قویدل گفت: ثبت ادعای خلاف واقع مستند به اسناد عادی، محکومیت به ۲۰ درصد قیمت روز ملک و در صورت ارتکاب جرائم دیگر، مجازات آن جرائم را در پی دارد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر ملک به نام خودتان سند دارد (سبز یا زرد)، ثبت ادعا لازم نیست و ثبت ادعا فقط وقتی لازم است که ملک سند نداشته باشد یا سند به نام شخص دیگری باشد و شما مستندات مالکیت داشته باشید.

قویدل افزود: در گام دوم سامانه، ادعای مالکیت عین، منافع یا حق انتفاع بیش از دو سال و حقوق ارتفاقی - با یا بدون سند - قابل ثبت است.

قویدل تصریح کرد: اگر ملک به نام خودتان سند دارد (سبز یا زرد)، ثبت ادعا لازم نیست.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ثبت ادعا فقط وقتی لازم است که ملک سند نداشته باشد یا سند به نام شخص دیگری باشد و شما مستندات مالکیت داشته باشید.

قویدل گفت: شناسه یکتا باید با همکاری مستقیم شهرداری‌ها صادر شود؛ بر اساس ماده ۱۴ قانون حدنگار، شهرداری پس از تأیید نقشه معماری، دستور نقشه حاوی سطح اشغال، طبقات و مساحت را صادر می‌کند و برای هر واحد که در آینده احداث خواهد شد، یک شناسه یکتا صادر می‌شود.

قویدل افزود: سازمان نظام مهندسی این دستور نقشه را به صورت برخط برای سازمان ثبت ارسال می‌کند و سند تقسیم‌نامه رسمی و سند پیش‌فروش در دفتر اسناد رسمی نسبت به همین شناسه یکتا تنظیم می‌شود؛ این کار امکان معامله معارض را حذف می‌کند، زیرا با شناسه یکتا فقط یک‌بار می‌شود برای آن معامله انجام داد.

وضعیت اتصال شهرداری‌ها به سامانه

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حدود هزار و ۴۰۰ شهرداری در کشور داریم که همه شهرداری‌های مراکز استان‌ها به سامانه متصل شدند و بیش از ۹۰۰ شناسه یکتا در کشور صادر شده است.

قویدل افزود: پیش‌بینی شده اگر شهرداری برای پروانه‌ای دستور نقشه و شناسه یکتا صادر نکند، نمی‌تواند عوارض و هزینه‌های مربوط به آن پروانه را وصول کند؛ بنابراین شهرداری‌ها به سرعت در حال اتصال به سامانه هستند و کمیسیون اصل ۹۰ و شورای راهبری قوه قضائيه این موضوع را پیگیری می‌کنند.

هشدار درباره تنظیم مبایعه‌نامه عادی برای اسناد سبز

قویدل تصریح کرد: اسنادی که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد صادر شده و می‌شود، مشمول قانون الزام است و مردم به هیچ وجه نسبت به اسناد مالکیت سبزرنگ مبایعه‌نامه عادی تنظیم نکنند - چه در بنگاه مشاورتن املاک و چه بین خودشان.

قویدل هشدار داد: اگر مبایعه‌نامه عادی تنظیم شود و فروشنده به هر دلیلی از انتقال سند خودداری کند، خریدار به هیچ مرجع قضایی نمی‌تواند مراجعه کند و اگر طرح دعوا کند، دعوای او قابل استماع نیست.

اسناد زردرنگ از اول خرداد ۱۴۰۶ مانند سند سبز می‌شوند

قویدل گفت: اسناد مالکیت زردرنگ که از اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد صادر شده، از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۶ یعنی کمتر از یک سال دیگر، مانند سند سبز می‌شوند.

قویدل افزود: بنابراین مردم فقط به دو روش می‌توانند معامله خود را انجام دهند: مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم قولنامه تعهد به بیع رسمی، یا معامله از طریق مشاور املاک در قالب قرارداد یکسان و درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه، تا معامله خود را در یک مسیر ایمن و امن انجام داده باشند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: خریداران محترم دقت داشته باشند که تنظیم مبایعه‌نامه عادی برای اسناد سبز، امکان مراجعه به مرجع قضایی را در صورت خودداری فروشنده از انتقال سند از بین می‌برد.

قویدل گفت: شناسه یکتا باید با همکاری مستقیم شهرداری‌ها صادر شود؛ بر اساس ماده ۱۴ قانون حدنگار، شهرداری پس از تأیید نقشه معماری، دستور نقشه حاوی سطح اشغال، طبقات و مساحت را صادر می‌کند و برای هر واحد که در آینده احداث خواهد شد، یک شناسه یکتا صادر می‌شود.

قویدل افزود: سازمان نظام مهندسی این دستور نقشه را به صورت برخط برای سازمان ثبت ارسال می‌کند و سند تقسیم‌نامه رسمی و سند پیش‌فروش در دفتر اسناد رسمی نسبت به همین شناسه یکتا تنظیم می‌شود؛ این کار امکان معامله معارض را حذف می‌کند، زیرا با شناسه یکتا فقط یک‌بار می‌شود نسبت به آن معامله انجام داد.

وضع اتصال شهرداری‌ها به سامانه

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حدود هزار و ۴۰۰ شهرداری در کشور داریم که همه شهرداری‌های مراکز استان‌ها به سامانه متصل شدند و بیش از ۹۰۰ شناسه یکتا در کشور صادر شده است.

قویدل افزود: پیش‌بینی شده اگر شهرداری نسبت به پروانه‌ای دستور نقشه و شناسه یکتا صادر نکند، نمی‌تواند عوارض و هزینه‌های مربوط به آن پروانه را وصول کند؛ بنابراین شهرداری‌ها به سرعت در حال اتصال به سامانه هستند و کمیسیون اصل ۹۰ و شورای راهبری قوه قضائيه این موضوع را پیگیری می‌کنند.

هشدار درباره تنظیم مبایعه‌نامه عادی برای اسناد سبز

قویدل تصریح کرد: اسنادی که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد صادر شده و می‌شود، مشمول قانون الزام است و مردم به هیچ وجه نسبت به اسناد مالکیت سبزرنگ مبایعه‌نامه عادی تنظیم نکنند - چه در بنگاه مشاورین املاک و چه بین خودشان.

قویدل هشدار داد: اگر مبایعه‌نامه عادی تنظیم شود و فروشنده به هر دلیلی از انتقال سند خودداری کند، خریدار به هیچ مرجع قضایی نمی‌تواند مراجعه کند و اگر طرح دعوا کند، دعوای او قابل استماع نیست.

اسناد زردرنگ از اول خرداد ۱۴۰۶ مانند سند سبز می‌شوند

قویدل گفت: اسناد مالکیت زردرنگ که از اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد صادر شده، از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۶ یعنی کمتر از یک سال دیگر، مانند سند سبز می‌شوند.

قویدل افزود: بنابراین مردم فقط به دو روش می‌توانند معامله خود را انجام دهند: مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم قولنامه تعهد به بیع رسمی، یا معامله از طریق مشاور املاک در قالب قرارداد یکسان و درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه، تا معامله خود را در یک مسیر ایمن و امن انجام داده باشند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: خریداران محترم دقت داشته باشند که تنظیم مبایعه‌نامه عادی برای اسناد سبز، امکان مراجعه به مرجع قضایی را در صورت خودداری فروشنده از انتقال سند از بین می‌برد