با سرمایه گذاری ۳۶۰ میلیاردتومانی، پالایشگاه گیاهان دارویی هورخش دارو بردسیر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، استاندار کرمان در مراسم افتتاح پالایشگاه گیاهان دارویی هورخش دارو بردسیر گفت: برای شکل‌گیری یک زنجیره ارزش قوی در حوزه گیاهان دارویی و پالایش این گیاهان حمایت و همراهی می‌کنیم.

محمدعلی طالبی، اظهار کرد: اقلیم متنوع این استان، سرمایه‌گذاری در حوزه گیاهان دارویی را توجیه‌پذیر کرده است وتوسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی زمینه‌ساز گسترش کشت این محصولات و افزایش درآمد کشاورزان می‌شود.

وی افزود: کشت گیاهان دارویی از نظر اقتصادی در مقایسه با بسیاری از کشت‌های رایج استان برتری دارد و می‌تواند در افزایش توان اقتصادی خانوار‌ها مؤثر باشد.

وی با اشاره به تأثیر فرآوری محصولات کشاورزی بر بهبود معیشت کشاورزان بیان کرد: بر اساس توضیحات ارائه‌شده درباره خرید گل محمدی از کشاورزان، اقدامات انجام‌شده در این زمینه به افزایش درآمد آنان کمک کرده است. هر اقدامی در مسیر توسعه فرآوری گیاهان دارویی، بر بخش کشاورزی استان و معیشت کشاورزان تأثیر خواهد گذاشت.

مدیرعامل شرکت هورخش دارو نیز در این مراسم با اشاره به سرمایه‌گذاری حدود ۳۶۰ میلیاردتومانی در این مجموعه اعلام کرد: پس از خرید کارخانه در مهرماه سال گذشته، تجهیزات و خطوط تولید بازسازی و نوسازی شده و فعالیت مجموعه در زمینه فرآوری و تولید مواد اولیه گیاهی آغاز شده است.

علی شریفی، افزود: برنامه‌ریزی برای تکمیل زنجیره تولید و ورود به مرحله تولید دارو‌های نهایی از جمله قرص و شربت در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود طی ۱۶ تا ۱۸ ماه آینده این هدف محقق شود.