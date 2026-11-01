به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جواد سلطانی کاظمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به تثبیت بیش از یک میلیون هکتار از اراضی غیرملی و تعیین تکلیف هزار و ۲۳ پلاک در کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان گفت: اجرای طرح رفع تداخلات اراضی در این استان با هدف تعیین تکلیف وضعیت مالکیت، ساماندهی اسناد و کاهش اختلافات حقوقی به نتایج قابل‌توجهی رسیده است؛ به‌گونه‌ای که تاکنون یک میلیون و ۶ هزار و ۴۱۷ هکتار از اراضی غیرملی استان با پیشرفت ۸۳ درصدی تثبیت شده است.

او افزود: رفع تداخلات اراضی، یکی از اقدامات اساسی برای شفاف‌سازی وضعیت مالکیت زمین و ایجاد اطمینان خاطر برای بهره‌برداران و کشاورزان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اهداف این طرح گفت: هدف اصلی از اجرای این فرآیند، ایجاد آرامش حقوقی برای مردم، تثبیت حقوق قانونی اشخاص در اراضی غیرملی و مستثنیات و در عین حال صیانت از حقوق دولت نسبت به اراضی ملی است.

او ادامه داد: تعیین تکلیف تداخلات میان اراضی ملی و مستثنیات، زمینه را برای کاهش اختلافات و جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های قضایی فراهم می‌کند.

سلطانی کاظمی تأکید کرد: شفاف‌سازی وضعیت حقوقی اراضی علاوه بر حمایت از حقوق قانونی مردم، به افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و فراهم‌شدن زمینه برنامه‌ریزی مطمئن‌تر برای فعالیت‌های تولیدی کمک می‌کند.