پلیس آمریکا اعلام کرد که در پی یک تیراندازی هدفمند در داخل فروشگاهی در کالیفرنیای شمالی، یک زن باردار جان باخت و شش نفر دیگر مجروح شدند.

یک کشته و ۶ زخمی بر اثر تیراندازی در آمریکا

یک کشته و ۶ زخمی بر اثر تیراندازی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اداره پلیس شهر فیرفیلد در بیانیه‌ای در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که حدود ساعت ۲۰:۳۰ (به وقت محلی) جمعه، صدای تیراندازی در داخل فروشگاهی در مرکز خرید «سولانو تاون سنتر» در این شهر شنیده شد. این فروشگاه لباس‌ها و تزئینات هالووین ارائه می‌کند.

به گفته پلیس، این تیراندازی هدفمند بوده که یک مظنون در آن نقش داشته است.

پلیس هویت زن کشته شده را «کنستانس هیجز» ۳۱ ساله اعلام کرد و اعضای خانواده او به مقامات گفتند که وی باردار بوده است.

سه قربانی مرد ۱۶، ۱۹ و ۳۲ ساله، در وضعیت وخیمی به سر می‌برند و یک مرد ۲۳ ساله نیز با وضعیتی وخیم، اما پایدار در بیمارستان بستری شده است.

دو مرد دیگر ۱۹ و ۴۳ ساله، به دلیل جراحات ناشی از تیراندازی تحت درمان قرار گرفته و از بیمارستان مرخص شدند.

تاکنون کسی دستگیر نشده است. مقامات اعلام کردند که در حال بررسی تصاویر ویدیویی و سایر شواهد هستند تا «فرد مسئول این اقدام خشونت‌آمیز و فجیع را شناسایی کنند.»

اداره پلیس شهر فیرفیلد افزود: ما از نگرانی و عدم امنیتی که این حادثه در سطح جامعه ایجاد کرده، به‌ویژه با توجه به رویداد‌ها و جشن‌های متعدد هالووین که برای امروز برنامه‌ریزی شده است، آگاهیم. درک می‌کنیم که وقوع حادثه‌ای از این دست، هولناک و عمیقاً نگران‌کننده است. از همه می‌خواهیم که هوشیار باشند، مراقب یکدیگر باشند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.

این درحالی است که در حادثه‌ای جداگانه، وقوع تیراندازی در نزدیکی یک استادیوم ورزشی در ایالت آلابامای آمریکا، به زخمی شدن چند تن منجر شد.

به گفته مقامات پلیس، این تیراندازی، دقایقی پس از پایان یک مسابقه فوتبال رخ داده است.