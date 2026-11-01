صداوسیمای مازندران در آستانه ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز از علاقه‌مندان برای حضور در پویش ملی هم‌کلاسی من، قهرمان من دعوت کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، صداوسیمای مازندران در آستانه ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و هفته بسیج دانش‌آموزی از علاقه‌مندان برای شرکت در پویش ملی هم‌کلاسی من، قهرمان من با هدف روایت خاطرات و آرزو‌های شهدای دانش‌آموز دعوت کرد.

این پویش با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و بازخوانی خاطرات دوران مدرسه، رفاقت‌ها و آرزو‌های آنان برگزار می‌شود.



علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب پوستر، کلیپ، استوری و پادکست تهیه و از هشتم تا دوازدهم آبان‌ماه از طریق پیام‌رسان‌های بله، سروش و ایتا به شناسه iranema_tv ارسال کنند.