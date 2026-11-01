رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از تأمین و توزیع بیش از ۶۰ هزار قوطی انواع شیر خشک کودکان در داروخانه‌های تحت پوشش دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ارسلان جهانتیغی گفت: در هفته گذشته بالغ بر ۶۰ هزار قوطی انواع شیر خشک در داروخانه‌های تحت پوشش دانشگاه توزیع شده است.

وی افزود: شیر خشک‌های توزیع‌شده شامل انواع رگولار، رژیمی و متابولیک بوده و فرآیند تأمین و توزیع این فرآورده‌ها با هدف دسترسی مناسب و مستمر خانواده‌ها به شیر خشک مورد نیاز کودکان در حال انجام است.

رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با تأکید بر استمرار پایش وضعیت تأمین شیر خشک در سطح داروخانه‌ها گفت: میزان موجودی و روند توزیع انواع شیر خشک به‌صورت مستمر رصد می‌شود تا فرآورده‌های مورد نیاز کودکان متناسب با نیاز منطقه در داروخانه‌های تحت پوشش دانشگاه توزیع شود.

جهانتیغی بیان کرد: خانواده‌ها می‌توانند برای تهیه شیر خشک مورد نیاز، به داروخانه‌های تحت پوشش دانشگاه مراجعه کرده و فرآورده متناسب با نیاز کودک را مطابق توصیه پزشک یا متخصص مربوطه دریافت کنند.

وی همچنین گفت: در صورت وجود هرگونه سؤال، ابهام یا شکایت در زمینه تأمین و توزیع شیر خشک، شهروندان می‌توانند با شماره ۳۳۳۷۲۱۹۰ تماس بگیرند تا موضوع توسط کارشناسان این حوزه در اسرع وقت بررسی و پیگیری شود.