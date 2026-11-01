سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هیئتی به سرپرستی الهام عابدینی مدیرکل امور بین‌الملل سازمان، در شصت‌وسومین مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه (ABU) در سریلانکا حضور یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، خانم عابدینی در دومین روز این مجمع، در پنل تخصصی «پخش تلویزیونی برای همه» با موضوع بازنمایی منصفانه جامعه، بر ضرورت پرهیز از استفاده ابزاری از زنان در رسانه‌ها تأکید کرد و به تشریح جایگاه و نقش بانوان در رسانه ملی پرداخت.

وی گفت: در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زنان بسیاری در جایگاه گزارشگر، روزنامه‌نگار، دبیر خبر و همچنین در سطوح مدیریتی فعالیت می‌کنند.

مدیرکل امور بین‌الملل سازمان صدا و سیما در بخش دیگری از این نشست، با نمایش تصاویری از حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان رسانه ملی و تلاش کارکنان برای تداوم پخش برنامه‌ها، هدف قرار دادن مراکز رسانه‌ای را محکوم کرد و بر ضرورت حمایت از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای تأکید کرد.

نمایش این تصاویر با واکنش نمایندگان رسانه‌های حاضر در مجمع همراه شد. یکی از شرکت‌کنندگان با ابراز تأثر از این حادثه، از تلاش کارکنان صدا و سیما برای ادامه فعالیت رسانه‌ای قدردانی کرد.

هیئت سازمان صدا و سیما همچنین در حاشیه این مجمع با دبیرکل اتحادیه ABU، رئیس تلویزیون ملی سریلانکا و نمایندگان تلویزیون‌های مالزی، چین و ترکیه دیدار و درباره گسترش همکاری‌های رسانه‌ای، تبادل برنامه و تولیدات مشترک گفت‌و‌گو کرد.

بررسی زمینه‌های توزیع برنامه‌های شبکه آی‌فیلم انگلیسی در سریلانکا و مشارکت رسانه‌های کشور‌های مختلف در جشنواره بین‌المللی رسانه‌ای صبح نیز از دیگر محور‌های این دیدار‌ها بود.

شصت‌ و سومین مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه با حضور نمایندگان رسانه‌های کشور‌های عضو در سریلانکا در حال برگزاری است و موضوعات مرتبط با آینده رسانه، همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه تولیدات مشترک در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.