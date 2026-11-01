به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،میرموسی میری نژاد رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت:اسامی دکتر جمال حلاج‌زاده دانشیار بیوشیمی بالینی، فیروز اسماعیل‌زاده استادیار اقتصاد سلامت، سجاد مرادی استادیار علوم تغذیه، سمیرا رئوفی استادیار مدیریت خدمات بهداشتی‌ درمانی در فهرست پژوهشگران دو درصد پر استناد جهان در سال ۲۰۲۵ بر پایه داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس و با همکاری انتشارات الزویر منتشر شده است.

وی افزود: این فهرست با هدف شناسایی پژوهشگران اثرگذار در سطح بین‌المللی و بر اساس شاخص‌های معتبر علم‌سنجی و میزان استناد به آثار علمی آنان در حوزه‌های مختلف تخصصی تهیه می‌شود.

وی اضافه کرد:در این ارزیابی عملکرد استنادی پژوهشگران با استفاده از شاخص استنادی مرکب (Composite Citation Indicator) در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ زیرحوزه علمی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این ارزیابی نیز در دو فهرست مجزا منتشر شده که یکی عملکرد استنادی پژوهشگران در کل دوره فعالیت علمی و دیگری عملکرد آنان در سال ۲۰۲۵ را مبنا قرار می‌دهد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت:قرار گرفتن نام پژوهشگران دانشکده در این فهرست بین‌المللی بیانگر ظرفیت‌های علمی موجود و نقش‌آفرینی آنان در تولید دانش و توسعه فعالیت‌های پژوهشی است.