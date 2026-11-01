در حریق بشکه‌های سوخت قاچاق در فهرج، دو نفر مصدوم شدند و یک دستگاه سمند نیز دچار آتش‌سوزی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، کریم مهدابی، رئیس ایستگاه آتش‌نشانی فهرج گفت: دردپوی سوخت قاچاق یک دستگاه خودروی سمند دچار حریق شد که با حضور نیرو‌های آتش‌نشانی آتش مهار شد.

وی افزود: در این حادثه دو نفر از ساکنان منزل مصدوم شدند که یکی از مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی شهرستان بم اعزام شد.

مهدابی با هشدار درباره خطر نگهداری سوخت در منازل، از شهروندان خواست از ذخیره‌سازی سوخت در محیط مسکونی خودداری کنند؛ چراکه این اقدام می‌تواند خطرات جانی و مالی به همراه داشته باشد.