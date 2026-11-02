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جمعآوری زکات در استان اصفهان از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس ستاد زکات با اشاره به نقش پرداخت زکات در تقویت همبستگی اجتماعی و حمایت از نیازمندان گفت: استان اصفهان در جمعآوری زکات واجب و مستحبی جزو استانهای برتر کشور است.
حجتالاسلام غلامحسین رنجبر با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان زکات در استان جمعآوری شد، افزود: تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند، ساخت مسکن محرومان، کمکهزینه تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان بیبضاعت، هزینههای درمانی و مرمت خانههای نیازمندان از محلهای مصرف زکات است.
مسئول مشارکتهای مردمی کمیته امداد شهرستان فریدونشهر نیز از همکاری ۲۲ عامل جمعآوری زکات با کمیته امداد در این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۰ تن گندم و جو بهعنوان زکات واجب جمعآوری شده است و پیشبینی میشود تا پایان سال ۲۰ تن سیبزمینی نیز در قالب زکات مستحبی جمعآوری شود.
محمدرضا یبلویی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶ میلیارد ریال زکات در شهرستان فریدونشهر جمعآوری شده است و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به بیش از ۲۰ میلیارد ریال برسد.