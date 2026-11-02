به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس ستاد زکات با اشاره به نقش پرداخت زکات در تقویت همبستگی اجتماعی و حمایت از نیازمندان گفت: استان اصفهان در جمع‌آوری زکات واجب و مستحبی جزو استان‌های برتر کشور است.

حجت‌الاسلام غلامحسین رنجبر با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع‌آوری شد، افزود: تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند، ساخت مسکن محرومان، کمک‌هزینه تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان بی‌بضاعت، هزینه‌های درمانی و مرمت خانه‌های نیازمندان از محل‌های مصرف زکات است.

مسئول مشارکت‌های مردمی کمیته امداد شهرستان فریدونشهر نیز از همکاری ۲۲ عامل جمع‌آوری زکات با کمیته امداد در این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۰ تن گندم و جو به‌عنوان زکات واجب جمع‌آوری شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰ تن سیب‌زمینی نیز در قالب زکات مستحبی جمع‌آوری شود.

محمدرضا یبلویی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶ میلیارد ریال زکات در شهرستان فریدونشهر جمع‌آوری شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به بیش از ۲۰ میلیارد ریال برسد.