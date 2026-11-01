شبکه نمایش سیما همزمان با فرارسیدن روز ۱۳ آبان، فیلم‌های سینمایی «خارج از حلقه قدرت»، «میلاد»، «سه روز کندور»، «تخت جمشید، سر روزولت» و «دنیای وارونه» را در ساعات ۱۹ و ۲۱ روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم «خارج از حلقه قدرت» به کارگردانی امی رایس سه شنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: خبرنگاری جوان پی به وجود دسیسه‌ای می‌برد که مربوط به یکی از کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری امریکاست و می‌تواند روند انتخابات و سرنوشت کشور را تغییر دهد.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان جودی ترنر اسمیث، برایان کاکس، لوک کیربی، جان سینا و آن داود را نام برد.

فیلم «میلاد» به کارگردانی ابولفضل جلیلی سه شنبه ۱۲ آبان ساعت ۲۱ روی انتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک کارمند راه‌آهن، به دلیل پیگیری مبارزاتش بر علیه رژیم، دستگیر و به زندانی در تهران منتقل می‌شود.

همسر و فرزندش میلاد در جستجوی مرد خانواده زندان‌های مختلف مرکز را زیر پا می‌گذارند، ولی مسئولین زندان‌ها همگی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

میلاد و مادرش، چون موقعیت مالی مناسبی ندارند، بایستی تدبیری بیاندیشند، میلاد در جستجوی کار برمی‌آید و او نیز راه پدر را در پیش می‌گیرد و در جریان وقایع پانزدهم خرداد، مبارزات او شکل جدی می‌گیرد ...

بازیگرانی، چون مجتبی شه‌ستا، مینو ابریشمی، محمد پورستار، مهری ودادیان، علی سنجری، ایرج سنندجی و حمید صالحی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «سه روز کندور» به کارگردانی سیدنی پولاک چهارشنبه ۱۳ آبان ساعت ۱۹ تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک محقق سی. آی.‌ای مودب و باوقار است که کارش پول گرفتن برای کتاب خواندن و تحقیق است. او روزی هنگام بازگشت از ناهار می‌بیند که تمام همکارانش کشته شده‌اند، حالا کندور باید بفهمد که چه کسی این کار را انجام داده و قبل از اینکه قاتل مزدور او را بکشد، دستگیرش کند.

رابرت ردفورد، کلیف رابرتسون، ماکس فون سید در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «تخت جمشید سر روزولت» به کارگردانی سعید ابراهیمی‌فر چهارشنبه ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: فریمن، مستند‌ساز برجسته آمریکایی، فیلم مستندش در جشنواره فیلم‌های مستند به عنوان سینما حقیقت انتخاب می‌شود و برای شرکت در جشنواره به ایران می‌آید.

در جلسه پرسش و پاسخ با خانم صولتی و برادرش آشنا می‌شود. لیلا در منزل آقای فریمن بحث را به مسایل سیاسی گروگانگیری لانه جاسوسی می‌کشاند، اما آقای فریمن زیر بار نمی‌رود و در آخر لیلا حرف خود را ثابت می‌کند و فریمن به آمریکا بر می‌گردد.

بازیگرانی، چون آتیلا پسیانی، شاهین جعفری، میلاد کی‌مرام، سعید ابراهیمی‌فر و نازنین فراهانی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «دنیای وارونه» به کارگردانی شهریار بحرانی پنج شنبه ۱۴ آبان ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: به طور اتفاقی ماده‌ای در یک آزمایشگاه تولید مواد سمپاشی و دفع آفات نباتی کشف می‌شود که تأثیری معجزه‌آسا دارد و استفاده از آن سبب می‌شود تا از انجام هرگونه کار خلاف و دروغ پرهیز نماید. مهندس جوان و همکارش که کاشف این ماده هستند، تحت تأثیر استفاده از این ماده، گرفتار مشکلاتی متعدد می‌شوند.

راستگویی و صداقتشان در شهر بزرگ و شلوغ، موجب آشوب و درگیری‌هایی می‌شود و مهندس جوان را وامی‌دارد تا برای برگرداندن همه‌چیز به شرایط عادی، چار‌های بیاندیشد.

محمد کاسبی، حسین یاری، مهتاب نصیرپور، محمود پاک‌نیت، فرج‌الله سلحشور، ابراهیم آبادی و محمدهادی قمیشی در این فیلم نقش آفرینی کرده‌اند.