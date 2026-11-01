به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ‌بهمن نوری، در این نشست با تشریح اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های طرح «ایران جان» برای معرفی توانمندی‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های متنوع استان پرداخت و گفت: اجرای هر چه بهتر این برنامه با هم افزایی دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌های استان امکان پذیر است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی، مدیریت بهینه منابع و افزایش مشارکت عمومی در عبور بدون بحران از روز‌های سرد سال در خراسان شمالی خاطر نشان کرد: تحقق اهداف مدیریت مصرف انرژی نیازمند فرهنگ‌سازی، برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مختلف است؛ مردم استان همواره در برهه‌های مختلف ثابت کرده‌اند که با مسئولین در کذر از بحران‌ها همراهی می‌کنند.

استاندار خراسان شمالی در پایان با بررسی دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و نقطه‌نظرات مشاوران در این نشست در ابعاد مختلف دو موضوع ایران جان و مدیریت مصرف انرژی بر ضرورت تبدیل دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های مطرح‌شده به راهکار‌های عملیاتی و قابل اجرا تأکید کرد.