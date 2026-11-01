با اشاره به کشت گندم در ۱۰۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان گفت: از این میزان، ۹۰ هزار هکتار به کشت گندم دیم و ۱۰ هزار هکتار به گندم آبی اختصاص یافته است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به روند مطلوب کشت گندم در مناطق سردسیر استان افزود: تاکنون ۹۰ درصد عملیات کشت گندم در این مناطق انجام شده و شهرستان‌های ازنا، الیگودرز و نورآباد مراحل پایانی کشت گندم دیم را پشت سر می‌گذارند.

وی با بیان اینکه عملیات کشت گندم متناسب با شرایط اقلیمی و تقویم زراعی در مناطق مختلف استان در حال انجام است، بیان کرد: بر اساس الگوی کشت تعیین‌شده، سطح برنامه‌ریزی‌شده برای گندم دیم در استان ۲۳۳ هزار هکتار و برای گندم آبی ۵۰ هزار هکتار است.

محمدی‌پور تأکید کرد: با توجه به روند کشت و میزان واقعی زمین های زیر کشت، احتمال افزایش سطح کشت گندم در استان وجود دارد که این موضوع پس از بررسی‌های کارشناسی و تأیید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در استان مشخص خواهد شد.